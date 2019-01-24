Banazlı Başarılı Öğrencilere Eğlence Programı

Banaz ilçesinde, başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak eğlence düzenlendi.

Banaz ilçesinde, başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak eğlence düzenlendi.









Banaz Kaymakamlığı, Banaz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarılı öğrencilere yönelik eğlence programı, Banaz Belediye Kültür Sarayında gerçekleşti.









Etkinlikte çizgi film kahramanlarını canlandıran tiyatrocular oyunlar sergiledi, palyaçolar eşliğinde çocuklar danslar etti, şarkılar söyledi.



Çeşitli ikramın da yapıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor

Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz