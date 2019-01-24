Son Dakika Haberleri: Banazlı Başarılı Öğrencilere Eğlence Programı

Banazlı Başarılı Öğrencilere Eğlence Programı

26 dakika önce

Banaz ilçesinde, başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak eğlence düzenlendi.

Banazlı Başarılı Öğrencilere Eğlence Programı, System.String[]
Banaz ilçesinde, başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak eğlence düzenlendi.




Banaz Kaymakamlığı, Banaz Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarılı öğrencilere yönelik eğlence programı, Banaz Belediye Kültür Sarayında gerçekleşti.




Etkinlikte çizgi film kahramanlarını canlandıran tiyatrocular oyunlar sergiledi, palyaçolar eşliğinde çocuklar danslar etti, şarkılar söyledi.

Çeşitli ikramın da yapıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Banaz, Güncel
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