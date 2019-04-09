Banazlı Öğrenciler Polisleri Ziyaret Etti

Banaz Mahire Eynel İlkokulu birinci sınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Banaz Mahire Eynel İlkokulu birinci sınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Öğrenciler, ziyarette Banaz Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz'a çiçek ile yaptıkları şehit polis memuru Mehmet Aksoy'un resmini hediye etti.



Türkyılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çocuklara teşekkür etti.



Öğrenciler daha sonra emniyet müdürlüğünün birimlerini gezdi.

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