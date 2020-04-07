Banazlı üretici ürettiği bir ton armudu ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Son Dakika

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Banazlı üretici ürettiği bir ton armudu ihtiyaç sahiplerine bağışladı
6 saat önce
Banaz'da bir hayırsever ürettiği bir ton armudu Banaz Sosyal Vefa Destek Grubu'na teslim etti.
Banaz'da bir hayırsever ürettiği bir ton armudu Banaz Sosyal Vefa Destek Grubu'na teslim etti.
Alınan bilgiye göre Hallaçlar Köyünde ikamet eden emekli bankacı A. Osman Işık, kendi yetiştirdiği armutları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Banaz Ziraat Odasına götürdü.
Banaz Ziraat Odası yetkilileri armutları poşetleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları için Banaz Sosyal Vefa Destek Grubuna teslim etti.
Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, üretici A. Osman Işık'a örnek davranışından ötürü teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:26 Kaynak: AA
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