Son Dakika Haberleri: Banbis Tarihin İzinden Yürüdü

Banbis Tarihin İzinden Yürüdü

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Bisiklet Grubu ( BANBİS ), Kyzikos Antik Kentini tanıtmak ve yerinde göstermek amacıyla antik kente doğa yürüyüşü düzenledi.

Banbis Tarihin İzinden Yürüdü, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Bisiklet Grubu ( BANBİS ), Kyzikos Antik Kentini tanıtmak ve yerinde göstermek amacıyla antik kente doğa yürüyüşü düzenledi.

BANBİS Kurucu Başkanı Olcay Türker, "Bandırma Bisiklet Grubu ( BANBİS ) olarak bu hafta doğa yürüyüşü düzenledik. 54 katılımcı arkadaşımız ile Kyzikos Antik Kenti'nde 13 km lik tarihsel bir yolculuğa çıktık. Antik Kentte Hadrian Tapınağı, Amphitiyatro ve Kolezyum kalıntılarını inceledik" dedi.

"Düzler mevkiinde Hadrian Tapınağının olduğu kısımdan başlayarak tarihin taşlı yollarında yürüyüp, zeytin bahçelerinin arasından sıyrılıp, dereleri aşıp yürüyüşümüzün büyük bir kısmını tamamladıktan sonra Hamamlı köyüne vardık" diyen Türker, "Burada park kafede ve bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. Önce yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri ateş yakıp, pişirip yiyerek karnımızı doyurduk. Hep beraber çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi oyunlar oynadık. Bu oyunlarda birinciliği kazanan arkadaşlarımıza 2.sini düzenlediğimiz Kapıdağ Yarımadası Bisiklet Festivali formasından hediye ettik. Sonrasında yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ettik. Yürüyüşümüz büyük bir keyifle, yüzlerde ki gülümsemeyle Aşağıyapıcı köyünde sonlandı. Tüm katılımcı arkadaşları medeni cesaretlerinden dolayı kutluyor, katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:19 Kaynak: İHA

Hadrian, Balıkesir, Bandırma, Spor
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