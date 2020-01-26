Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi - Son Dakika

Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi

6 saat önce

Bursa'da yüzüne bandana takarak silahla marketi soyan şüpheliyi gözleri ele verdi.

Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi, System.String[]

Bursa'da yüzüne bandana takarak silahla marketi soyan şüpheliyi gözleri ele verdi. 100 güvenlik kamerasının incelemesinin ardından zanlı, 3 bin kişi arasından gözlerinden tespit edilerek yakalandı.


Olay, dün akşam Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünü bandanayla kapatan F.K. (20), Çekirge Caddesi üzerindeki bir markete girdi. Çantasından çıkarttığı silah ve bıçakla kasadaki 2 kadın çalışanı tehdit eden şahıs, kasadaki bin 470 lirayı gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışanların ifadelerini alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin taktığı bandana ve çanta ise marketin yakınlarında bulundu. Bandana ile yüzünü kapatan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin gözlerinden yola çıkarak 100 güvenlik kamerasını inceledi. Bölgede bulunan 100 güvenlik kamerasında 3 bin kişiyi inceleyen ekipler, elinde silah ve bıçakla marketi soyan bandanalı soyguncunun kimliğinin F.K. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın ardından F.K.'nın İstanbul'a gittiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, F.K.'nın bindiği otobüsü belirleyerek, Alibeyköy'de beklemeye başladı. Şüphelinin bulunduğu otobüsü otogara yanaşmasını beklemeden Alibeyköy gişelerinde durduran ekipler, F.K.'yı gözaltına alarak Bursa'ya getirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yüzünü banda ile kapatarak markete giren F.K.'nın eline silahı alarak kasaya yöneldiği görülüyor. Market çalışanlarının tepki göstermesi üzerine elindeki silahı kasaya bırakan gaspçı, eline bıçağı alarak market çalışanlarını tehdit ediyor. Yaşanan arbede sırasında market çalışanı kasaya bırakılan silahı alıyor. Gaspçı daha sonra kasada bulunan paraları alarak hızla kaçıyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 23:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandanalı gaspçıyı gözleri ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]