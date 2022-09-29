Çin Büyükelçisi: Çin-Brunei İlişkileri İstikrarlı Gelişme İvmesini Koruyor - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi: Çin-Brunei İlişkileri İstikrarlı Gelişme İvmesini Koruyor

29.09.2022 12:54
Çin Büyükelçisi: Çin-Brunei İlişkileri İstikrarlı Gelişme İvmesini Koruyor

BANDAR SERİ BEGAWAN, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Brunei Büyükelçisi Yu Hong Çarşamba günü, Çin ve Brunei'nin ortak kalkınma ve zorluklara ortak yanıt verme sürecinde her zaman birbirlerine saygı duyarak işbirliğini güçlendirdiklerini ve ikili ilişkilerinin istikrarlı bir gelişme ivmesini...

BANDAR SERİ BEGAWAN, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Brunei Büyükelçisi Yu Hong Çarşamba günü, Çin ve Brunei'nin ortak kalkınma ve zorluklara ortak yanıt verme sürecinde her zaman birbirlerine saygı duyarak işbirliğini güçlendirdiklerini ve ikili ilişkilerinin istikrarlı bir gelişme ivmesini koruduğunu söyledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünün kutlandığı bir resepsiyonda konuşan Yu, hem Çin'in hem de Brunei'nin zor kazanılmış bölgesel barış ve istikrara değer verdiğini, ulusal egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine uyduğunu söyledi. Pek çok alanda güçlü bir işbirliğine sahip iki ülkenin, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde yakın işbirliği halinde olduğuna vurgu yapan Yu, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah'ın, ülkesinin tek Çin ilkesine tereddütsüz bir şekilde bağlı olduğunu defalarca belirttiğini hatırlattı ve Çin'in bunu büyük memnuniyetle karşıladığını belirtti. Büyükelçi, yurtiçinde ve yurtdışında karmaşık ve zorlu bir ortamla karşı karşıya olan Çin'in iyi koordine edilmiş bir şekilde Kovid-19 pandemisiyle mücadeleye ve sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam ettiğini kaydetti. Yu, "Çin, mümkün olan en iyi şekilde hem insanların yaşamını ve sağlığını korudu hem de genel ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağladı" dedi. Brunei İçişleri Bakanı Hacı Ahmeddin'in onur konuğu olduğu resepsiyona, diğer hükümet yetkilileri, askeri görevliler, yabancı diplomatlar ile Brunei'deki Çin toplumu ve Çinli şirketlerden temsilciler dahil yaklaşık 500 konuk katıldı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Büyükelçisi: Çin-Brunei İlişkileri İstikrarlı Gelişme İvmesini Koruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Büyükelçisi: Çin-Brunei İlişkileri İstikrarlı Gelişme İvmesini Koruyor - Son Dakika
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