Çin-Brunei Ortak Girişimi Yerel Bankalarla 263 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin-Brunei Ortak Girişimi Yerel Bankalarla 263 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı

04.08.2022 16:23
Çin-Brunei Ortak Girişimi Yerel Bankalarla 263 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Brunei ile Çin arasındaki bir petrokimya ortak girişimi olan Hengyi Industries Sdn Bhd, Çarşamba günü üç yerel finans kurumuyla toplam 263 milyon ABD doları değerinde İslami Sendikasyon Vadeli Finansman Anlaşması imzaladı.

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Brunei ile Çin arasındaki bir petrokimya ortak girişimi olan Hengyi Industries Sdn Bhd, Çarşamba günü üç yerel finans kurumuyla toplam 263 milyon ABD doları değerinde İslami Sendikasyon Vadeli Finansman Anlaşması imzaladı. Hengyi Industries, Çinli Zhejiang Hengyi Grubu'nun yüzde 70, Brunei hükümetinin Stratejik Kalkınma Sermaye Fonu'nun tamamına sahip olduğu Damai Holdings'in yüzde 30 hissesinin olduğu bir ortak girişim olarak faaliyet gösteriyor. Hengyi Industries'in CEO'su Chen Liancai, imza töreninde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD), Baiduri Bank ve Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) ile yapılan finansman anlaşmasının Hengyi Industries ve yerel finans sektörü arasında yeni bir işbirliğinin başlangıcını işaret ettiğini söyledi. Hengyi, 2019 yılının Kasım ayında tam faaliyete geçen Brunei'deki petrol rafinerisi ve petrokimya projesinin ilk aşamasına yaklaşık 3,45 milyar ABD doları yatırım yaptı. Şirketin 13,654 milyar ABD doları tutarındaki ikinci aşama projesi şu anda Brunei hükümetinden onay bekliyor.

YORUMLAR
500
Çin'in ABD Büyükelçisi, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Bir Şekilde Eleştirdi ve Şiddetle Protesto Etti Çin'in ABD Büyükelçisi, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Bir Şekilde Eleştirdi ve Şiddetle Protesto Etti Çin'in ABD Büyükelçisi, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Bir Şekilde Eleştirdi ve Şiddetle Protesto Etti Çin'in ABD Büyükelçisi, Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini Sert Bir Şekilde Eleştirdi ve Şiddetle Protesto Etti
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Brunei Ortak Girişimi Yerel Bankalarla 263 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:24:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-Brunei Ortak Girişimi Yerel Bankalarla 263 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement