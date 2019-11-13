Banderas müzikalde
7 saat önce
Banderas'ın doğum yeri olan Malaga'da İspanyolca olarak sahnelenecek eserde ünlü oyuncuya Angie Alcazar, Kristina Alonso, Albert Bolea'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip eşlik ediyor.
Banderas'ın doğum yeri olan Malaga'da İspanyolca olarak sahnelenecek eserde ünlü oyuncuya Angie Alcazar, Kristina Alonso, Albert Bolea'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip eşlik ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:03
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