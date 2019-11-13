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Banderas müzikalde

7 saat önce

Banderas'ın doğum yeri olan Malaga'da İspanyolca olarak sahnelenecek eserde ünlü oyuncuya Angie Alcazar, Kristina Alonso, Albert Bolea'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip eşlik ediyor.

Banderas müzikalde, System.String[]

Banderas'ın doğum yeri olan Malaga'da İspanyolca olarak sahnelenecek eserde ünlü oyuncuya Angie Alcazar, Kristina Alonso, Albert Bolea'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip eşlik ediyor.

Malaga, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:03 
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