Bandırma 10 Kasım'da tek yürek - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk' ü, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı.

Anma programı 10 Kasım sabah saat 09: 00 da başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenklerinin sunulmasından sonra saatler 09: 05'i gösterdiğinde hayat durdu ve tüm yurtta olduğu gibi Bandırma halkıda atanın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Akabinde söylenen İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde günün anlam ve önemine belirten konuşmayı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Resul Yavuz "Büyük Önder Gazi Mustafa 82. yıl dönümünü anmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün burada biz "özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen ve bu yönüyle de liderliğini yürüttüğü Türk İstiklal Savaşı ile mazlum milletlere örnek olan bir dünya liderinin aziz hatırası önünde saygıyla eğilerek toplanmış bulunmaktayız" dedi. - BALIKESİR