Üye Girişi
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek - Son Dakika

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

16.09.2021 11:08

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek Bandırma 17 Eylül Üniversitesi; Hastavuk firması ile protokol imzaladı.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

BURSA - Bandırma 17 Eylül Üniversitesi; Hastavuk firması ile protokol imzaladı. Protokol neticesinde üniversitenin tüm mühendislik bölümü öğrencileri; şirkette stajlarını yaparken, akademisyenlerle de AR-GE alanında bilgi alışverişi sağlayacaklar.

HasTavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi arasında Araştırma Geliştirme işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında firma çalışanları ve akademisyenler arasında bilgi akışı sağlanırken, üniversitenin o alanında okuyan öğrenciler de HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek. AR-GE faaliyetleri kapsamında akademisyenler ve öğrencilerin kümesler, kuluçkahane, kesimhane, yem fabrikası gibi alanlara ziyaretlerde bulunması ve gerekli çalışmalar için zemin hazırlanması hedefleniyor. Ayrıca üniversite firma arasında sempozyum, kongre, çalıştaylar planlanıyor.

Şirketin Susurluk Beyaz Et Üretim Tesisi'nde Genel Müdür Şahin Aydemir ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir arasında imzalanan protokol töreninde, üniversiteden akademisyenler ve firmanın arge ve kurumsal iletişim yöneticileri de hazır bulundu.

Öğrenciler yaşayarak öğrenecek

Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Bandırma 17 Eylül Üniversitemiz, üniversitelerimizin içinde genç enerjisi ile beraber hızlı gelişim gösteriyor. Biz Balıkesir Susurluk'ta bulunan tesislerimiz ile üniversitemizin fiziken yakın olduğu gibi ilişkilerimizde de yakın olma arzusu içinde olduk. Onların da bilimle ilgili yaptığı gelişmeleri birlikte sektörel çalışmalarla güçlendirme arzusu içindeyiz. İmzaladığımız protokol neticesinde, hem yetişen gençlere örnek olurken, hem de ekonomimize nasıl artı değer katacağımızı düşüneceğiz" dedi.

Öğrencilerin bu protokolden nasıl faydalanacaklarını da belirten Şahin Aydemir, "Öğrenciler bu araştırmaların içinde bire bir bulunma fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca eğitimlerinin son yılında belli dönem işletmelerimizde çalışarak, fiilen hayatın içinde olup görecekler. Mesleki tecrübeleri artmış olacak ve pratik içinde teknolojiyi kullanacaklar" şeklinde konuştu.

AR-GE başta olmak üzere ilgili departmanlarda projeler üretilecek

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de, protokolle birlikte üniversitenin akademisyenleri ve öğrencilerinin kendi alanlarında firma ile işbirliği içinde olabileceklerinin altını çizerek, "Aynı zamanda HasTavuk bizim öğrencilerimiz için güzel bir uygulama sahası olmuş olacak. Yakın zamanda üniversitemizin tüm birimleri 3+1 dediğimiz uygulamalı eğitim sistemine geçti. Dolayısıyla Susurluk ve Bandırma'da bazı birimlerimiz kendi alanlarında faaliyetlerine devam ediyorlar. Biz öğrencilerimizin bir kısmını 3+1 kapsamında bir dönem boyunca staj yapmalarını istiyoruz. Bu yönde talebimizi de ilettik. Aynı zamanda konu ile ilgili öğretim elemanlarımız da burada AR-GE departmanı başta olmak üzere ilgili bölümlerde birçok açıdan işbirliği içinde olarak projeler yapacaklar diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek

Araştırma Geliştirme, Süleyman Özdemir, Tarım, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbolcu satışlarıyla Türk futboluna damga vuran Süleyman Hurma uyardı: Yabancı kuralı bana fayda sağlar 12:09 Futbolcu satışlarıyla Türk futboluna damga vuran Süleyman Hurma uyardı: Yabancı kuralı bana fayda sağlar Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen metroda yolculuk ederken görüntülendi 12:05 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen metroda yolculuk ederken görüntülendi Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi 12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor 11:56 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı 11:51 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü 11:38 Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü
Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı 11:04 Obama, yıllar sonra Türkiye ziyareti hakkında konuştu: Başkan olarak ilk yurt dışı turumda İstanbul'u ziyaret ettim ve bu harikaydı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı 10:55 Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı

Son Dakika Haberleri
12:09 Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı
12:07 Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
12:05 Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek
12:02 Son Dakika! Anadolu Efes'i de çalıştıran basketbol efsanesi Dusan Ivkovic, yaşamını yitirdi
11:55 Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor
11:54 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e verilen tazminat hakkındaki soruyu yanıtladı: Konusu bile açılmadı
11:48 Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş
11:38 Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü
11:31 Alman teknik adam Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur
Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan ve ailesi palalı saldırıya uğradı         
12:09
Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti Tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti         
12:08
Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek Doğan Holding, sigorta şirketi kuruyor! Yasal izinler sonrası faaliyete geçecek         
12:05
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş Selçuk Bayraktar, yıllar önce başından geçen anıyı paylaştı! İHA projesi için yanına gittiği siyasi, tercümanlık teklif etmiş         
11:48
20 yıllık arkadaşını dedikodu sebebiyle öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış 20 yıllık arkadaşını dedikodu sebebiyle öldüren zanlının iddianamesinde dikkat çeken detay: İşin içinde hala kızı varmış         
11:36
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim         
10:21
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti         
00:44
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 12:18:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğrencileri HasTavuk'ta stajlarını yapabilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement