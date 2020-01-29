Bandırma Ağıldere şlam tesisi yeşil alan olacak - Son Dakika
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Bandırma Ağıldere şlam tesisi yeşil alan olacak

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bandırma körfezini kirlilikten kurtaracaklarını belirttiBandırma'da odaları ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Körfezi'ni kirlilikten...

Bandırma Ağıldere şlam tesisi yeşil alan olacak, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bandırma körfezini kirlilikten kurtaracaklarını belirtti


Bandırma'da odaları ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Körfezi'ni kirlilikten kurtaracaklarını, Ağıldere'de bulunan şlam tesisinin de 2025'e boşaltılarak bölgenin yeşil alan olarak planlanacağının müjdesini verdi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ekibiyle birlikte Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Bandırma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Çapar, Bandırma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Niyazi Güler ve ilçe esnafıyla bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, önceliklerinin bölgenin altyapı eksikliklerini gidermek olduğunu ifade etti.


Güven veren şehir


Balıkesir'in potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz "Biz tarım şehriyiz, ticaret şehriyiz, turizm şehriyiz, sanayi şehriyiz, spor şehriyiz, güvenlik şehriyiz, eğitim ve sağlık şehriyiz. Balıkesir insanlara güven veren, insanların birbirini tanıdığı, sokakta rahatça gezebildiği bir şehir. Bizim en önemli sorumluluğumuz bu şehrin altyapısı. Belediye başkanı sorumluluğumla; Erdek'te, Bandırma'da, Ayvalık'ta, Edremit'te önceliğimi altyapıya verdim." dedi.


Körfezde kirliliği önleyeceğiz


İhale süreçleri tamamlanan, inşa çalışmalarının ise Nisan ayında başlayacağı Bandırma Entegre Su Projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Yücel Yılmaz "Bandırma Körfezi, nefes alamaz durumda. Körfezi kirleten tüm unsurları en aza indirmenin yollarını arıyoruz. Bunun için Bandırma Entegre Su Projesi'ni hayata geçireceğiz. 30 milyon Euro'luk bu yatırımın yüzde 86'lık bölümü hibe, yüzde 9,6'lık kısmı öz kaynaklarımızdan yüzde 6,4'lük bölümü de Çevre Bakanlığı tarafından karşılanacak. İnşa edeceğimiz yüksek teknolojili arıtma sistemi ile tüm Bandırma'nın kanalizasyon suyunu arıtacağız, denizimiz daha temiz olacak." açıklamasında bulundu.


Şlam tesisi yeşil alan olacak


Bandırma Ağıldere'de bulunan şlam (katı atık) tesisini 2025 yılına kadar kapatacağını ve bölgenin Büyükşehir tarafından yeşil alan olarak yeniden planlanacağının müjdesini veren Başkan Yücel Yılmaz, ilçenin trafik sorununu çözmek için de Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir olarak sıkışıklık olan ana arterlerde değişiklikler yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, Sanayi Kavşağı ve hastanenin olduğu bölgede trafiği rahatlatacak projeleri hazırladıklarını belirtti. - BALIKESİR

Muhittin Yücel, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Bandırma, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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