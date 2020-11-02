Bandırma atletizmde madalyaları topladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde atletizm sporunun gelişmesi için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Modern Pentatlon ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Mehmet Yıldırım ve Uğur Baş gözetiminde çalışmalar devam ediyor.

2003-2010 doğumlu sporculardan oluşturulan 25 sporculuk atletizm takımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İsmail Akçay Atletizm Pistinde 13 kategoride düzenlenen Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışlarına çeşitli kategorilerde katıldılar. Toplamda 450 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışlarında Bandırma Atletizm Takımı 6 Birincilik, 5 İkincilik, 9 Üçüncülük, 7 Dördüncülük ve 6 Beşincilik kazanarak başarılı oldular. - BALIKESİR