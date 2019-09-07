Bandırma balık halinde hamsi bereketi

Marmara Bölgesi'nin balık ambarı olarak bilinen ve Bursa- Ankara- Eskişehir gibi vilayetlerin balık ihtiyacını karşılayan Bandırma Balık Halinde balıkçılarca yakalanan balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Su Ürünleri Bandırma Balık Halinde, 600 kasa hamsi, 300 kasa sardalya, 100 kasa istavrit ve 250 kasa marya geldi. Hamsi kasası 175-200, Sardalya 100-170, İstavrit ise 80 ila 120 liradan işlem gördü.

Tezgahlarda hamsi ve sardalya 20 liradan istavrit ise 15 liradan satılıyor.

Bereketli günlerin başladığına işaret eden balık komisyoncularından Soner Koçoğlu AA muhabirine şunları aktardı:

"Havalarında müsaade etmesiyle bol bir hamsilik yaşayacağız. Balık fiyatları balıklar az olduğu yüksek. Şu an hamsi, sardalya ve istavrit ağlara geliyor. Hamsi sandığı 170-180 liradan toptan satılıyor. Daha ekonomik olması için havaların düzelmesi lazım. Havalar düzelince bol hamsi çıkacak ve fiyatlar da düşecek."

Bandırma Balıkçılar Derneği Başkanı Harun Öner de havaların iyileşmesi ile birlikte hamsi balığının kendini göstereceğini söyledi. Öner, "Parça parça oluyor zaten, bir paket sigara 20 lira oldu. Hamsi perakende 15 lira. Bollaşınca vatandaş daha düşük fiyatla hamsi yiyecek." diye konuştu.