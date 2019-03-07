Son Dakika Haberleri: Bandırma Basınının 100. Yılına Görkemli Kutlama

Bandırma Basınının 100. Yılına Görkemli Kutlama

13 dakika önce

Bandırma basınının 100'ncü yıl dönümü kutlandı.

Bandırma Basınının 100. Yılına Görkemli Kutlama, System.String[]
Bandırma basınının 100'ncü yıl dönümü kutlandı.

İlçedeki bir otelde gerçekleşen kutlamaya katılan Bandırma Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı Ozan Ertuğrul, Bandırma basınına emek veren gazetecilerin yer aldığı sinevizyon gösterisi sundu.

Cemiyet Başkanı Kaan Bingül'ün açılış konuşmasının ardından gazeteci yazarlar Altan Öymen ve Attila Gökçe ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, gecenin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Olcayto, 100 yıllık geçmişi bulunan Bandırma basınının Türk basın tarihindeki önemine değinerek, "100 yıllık bir süre az değildir. Bandırma basınına emek verenleri ve bu geceyi düzenleyenleri yürekten kutluyorum." dedi.

Yerel basının önemine dikkati çeken Olcayto, yerel basının birlik ve beraberlik içinde bulunmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Rubato grubunun konser verdiği geceye, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, Bandırma Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mahir Mavi, daire müdürleri ve gazeteciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:54 Kaynak: AA

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