Bandırma Basketbol ile BANÜ güçlerini birleştirdi

Bandırma Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Gençlik ve Spor Kulübü birleşerek bu sezon Kadınlar Bölgesel Ligi'nde "Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma Basketbol" adı altında mücadele edecek.

Bandırma Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bora Öziş, ilçede bir otelde yapılan basın toplantısında, hem Bandırma'yı hem de üniversiteyi temsil edeceklerini söyledi.

Öziş, bu birleşmeyle Bandırma'nın markalarının daha fazla kişi tarafından tanınmasına katkı sağlanacağını belirtti.

BANÜ Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Barış Yıldırım da "Bu sene Bandırma Basketbol Kulübü ile güç birliği yapıp liglere katılacağız. Umarım başarılı oluruz. Bandırma zaten basketbolla anılan bir şehir." dedi.

Konuşmaların ardından iki başkan, isim sponsorluğu protokolünü imzaladı.