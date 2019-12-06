Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç'tan takıma destek çağrısı Açıklaması

Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Bandırma halkından takıma destek vermelerini istedi.

Kulübün ilçedeki bir restoranda düzenlediği yemek organizasyonuna Özkan Kılıç'ın yanı sıra Teksüt A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, firma yöneticileri, takım yöneticileri, A Takım teknik heyeti ve sporcuları ile gazeteciler katıldı.

Özkan Kılıç, yemekte yaptığı konuşmada, kulübe destek veren sporculara, yöneticilere, sponsorlara ve iş adamlarına teşekkür etti.

Kılıç, takımdaki gençlerle sadece kendilerinin gurur duymadığını belirterek, "Tüm Türkiye ve Avrupa gurur duyuyor. Kimi koçunu, kimi teknik heyetini, kimi ise 16-17 yaşında Avrupa'da rekor kıran gençlerini yere göğe sığdıramıyor. Bu çocuklara en az destek veren ise Bandırma. Bu pırıl pırıl gençler için Bandırma şehrinden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birkaç hafta önce Almanya'nın 30 bin nüfuslu Vechta şehrine gittiklerini aktaran Kılıç, "Bandırma'nın nüfusu ise 160 bin. 30 bin nüfuslu şehir takımının 182 sponsoru var. Bizim ise bir tane ana ve 4 tane de yan sponsorumuz var. Böyle küçük bir şehirde 182 sponsor bulunurken 160 bin nüfuslu Bandırma'da takıma destek olacak sponsor bulunamamasını sorgulamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Arınık ise 6 ay kadar önce başlayan Bandırma Basketbol Kulübü ile birlikteliklerinin herkes tarafından takdirle karşılanmasında bu değerlerin çok önemli bir payı bulunduğunu vurgulayarak, "Çünkü biz sadece bir takıma sponsor olmadık ve sadece adımızı vermedik. Bizler, ortak değerler etrafında birleşerek, geleceğe emin adımlarla, güçlüklere karşı koyarak yürümeye karar verdik. Bugün taraftarlarımız göğüs gererek, gururla Teksüt Bandırma Basketbol Kulübünü destekliyorlarsa, işte bunda bu ortak değerlerin payı var." diye konuştu.