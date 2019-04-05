Son Dakika Haberleri: Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Mazbatasını Aldı

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Mazbatasını Aldı

42 dakika önce

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun mazbatasını aldıBALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve belediye meclis üyeleri Bandırma Adliye Sarayı'na giderek mazbatalarını aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Mazbatasını Aldı, System.String[]
Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun mazbatasını aldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve belediye meclis üyeleri Bandırma Adliye Sarayı'na giderek mazbatalarını aldı.
31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Bandırma Belediye Başkanlığı görevini kazanan Av. Tolga Tosun, mazbatasını aldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kadriye İlhan ilk mazbatayı Belediye Başkanı Tolga Tosun'a törenle teslim ettikten sonra meclis üyelerine de sırayla mazbataları verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe binası önünde kalabalık grup eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda gelerek Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ile partililer, Bandırma Belediyesi'ne kadar yürüdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Tolga Tosun, Yerel
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