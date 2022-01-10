Bandırma Belediye Meclisi Üyesi Koçyiğit için kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lösemi teşhisi konulan Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Koçyiğit için kök hücre kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay ve Bandırma Belediyesi, ilik nakli bekleyen Koçyiğit için 2 günlük kampanya düzenledi. "Kalbimiz Hüseyin Koçyiğit için atıyor" başlıklı kampanya ilk gün yoğun ilgi gördü.

İlk gün Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Meclisi üyeleri ve daire müdürleri ile Nikah Dairesi yanında kurulan stantta kök hücre bağışı için gönüllü oldu.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hepimiz için gerekli. Sağlıkta da yardımlaşmak ve çabalamak çok çok önemli. Türk Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz kök hücre bağışı kampanyamız da bu çabanın önemli parçalarından biri. Kampanyaya ilgisini esirgemeyerek kök hücre bağışında bulunan ve lösemili hastalara umut olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan da bağış için geldiği stantta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz de buradayız. Kendisine destek için geldik. Bandırma'da ilikle ilgili eşleşme oranında yüksek olduğu haberini aldık. İnşallah Hüseyin ağabeyimize ve tüm hastalara uyumlu ilik bulunur ve şifa bulurlar diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kök hücre bağışı kampanyası yarın sona erecek.