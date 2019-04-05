Bandırma Belediye Başkanı Tosun Mazbatasını Aldı
40 dakika önce
CHP'den Bandırma Belediye Başkanı seçilen Tolga Tosun, mazbatasını aldı.
CHP
'den Bandırma
Belediye Başkanı seçilen Tolga Tosun
, mazbatasını aldı.
Adalet Sarayı'na giden Tosun ve 20 meclis üyesine mazbataları, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kadriye İlhan tarafından verildi.
Tosun ve meclis üyeleri, Adalet Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:39 Kaynak: AA
Sayım Biten İlçelerde Hangi Partiye Kaç Oy Yazıldı? İşte Son Durum
A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı
AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
Bolu'da CHP'li Özcan, Kuran'a El Basarak Yemin Edip, Göreve Başladı