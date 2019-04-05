Son Dakika Haberleri: Bandırma Belediye Başkanı Tosun Mazbatasını Aldı

Bandırma Belediye Başkanı Tosun Mazbatasını Aldı

40 dakika önce

CHP'den Bandırma Belediye Başkanı seçilen Tolga Tosun, mazbatasını aldı.

Bandırma Belediye Başkanı Tosun Mazbatasını Aldı, System.String[]
CHP'den Bandırma Belediye Başkanı seçilen Tolga Tosun, mazbatasını aldı.

Adalet Sarayı'na giden Tosun ve 20 meclis üyesine mazbataları, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Kadriye İlhan tarafından verildi.

Tosun ve meclis üyeleri, Adalet Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:39 Kaynak: AA

Tolga Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi, Bandırma, Güncel
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