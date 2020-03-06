Bandırma Belediye Meclisi, İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma Belediye Meclisi, İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

Bandırma Belediye Meclisi, İdlib şehitlerini andı

6 saat önce

Bandırma Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri anma töreniyle başladı.

Bandırma Belediye Meclisi, İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Bandırma Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri anma töreniyle başladı.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, törende "Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, gazilerimize de acil şifalar dilerim." temennisinde bulundu.

Daha sonra, Bandırma Belediyesinde çalışmış, emek vermiş ve son bir yıl içinde emekliye ayrılmış müdür, memur ve işçi personele Belediye Başkanı Tosun tarafından hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket töreninin ardından belediye hizmet ve çalışmalarının yer aldığı sunum, Tolga Tosun tarafından meclis üyeleri ve kamuoyu ile paylaşıldı. Sunumda, kentte Bandırma Belediyesi birimleri ve ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda söz alan CHP Belediye Meclis Grubu Sözcüsü Fatma Salı Karabacakoğlu, İdlib şehitleriyle ilgili konuşma yaptı.

Mart ayı olağan toplantısına geçmiş gündeme ait tutanağın okunmasıyla devam edildi. Ardından İmar Komisyonu raporlarının yer aldığı gündem maddeleri ele alınarak karara bağlandı. 600 Evler Mahallesi'nde yapımı planlanan Kreş Projesi ile ilgili İmar Planı değişikliği, Belediye Meclisince onaylandı.

Gündemin diğer maddesinde ise Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Yaşlı, Engelli ve Düşkünlerin Sorunları Komisyonu belirlendi.

Kadın ve Çocuk Komisyonunda meclis üyeleri Merve Polat, Fatma Salı Karabacakoğlu, Aydilek Gönenç, Zeynep Özgün ve Oya Yücel; Yaşlı, Engelli ve Düşkünlerin Sorunları Komisyonunda ise meclis üyeleri Ümit Durukan, Adem Yılmaz, Adil Levent Coşkun, Aydilek Gönenç ve Soner Koçoğlu yer aldı.

Bandırma, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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