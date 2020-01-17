Bandırma Belediyesi filosuna kazandırılan 10 adet aracın tanıtımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Bandırma Belediyesi saha çalışmaları için kullanmak üzere 5 kamyon, 2 kamyonet, 2 iş makinesi ve 1 adette evde bakım hizmetleri aracı olmak üzere toplam 10 adet yeni aracı belediye araç filosuna kazandırdı. Yeni araçların tanıtımı belediye hizmet binasının önünde yapılan törenle gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, geride kalan 9 aylık hizmet süresinde ilk olarak uygulamaya aldığımız tasarruf tedbirlerinin sonucunda bugün 10 adet yeni aracı Bandırma Belediyesi'ne kazandırdıklarını söyledi.

Halka sunulan hizmetin kalite ve niteliğinin arttırılması adına yeni araçların alındığını belirten Başkan Tolga Tosun, "Belediye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen, 9 ay boyunca yerine getirdiğimiz tasarruf tedbirleriyle gerçekçi bir planlamayla yeni yatırımlara kaynak yarattık. Bu kaynaklarla 10 adet yeni aracı filomuza dahil ettik. Alınan araçlar kentimize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Düzenlenen tanıtım programına CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Bandırma İlçe Başkanı Hüseyin Bahar, eski milletvekilleri Namık Havutça ve Sedat Pekel, ile çok sayıda davetli katıldı.