Bandırma Belediyesi hurda demirlerin geri dönüşümüyle çiçek serası kurdu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, pazar yerinin yıkımının ardından ortaya çıkan hurda demirlerin geri dönüşümüyle çiçek serası yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaynakları en etkin bir şekilde kullanmak ve üretimle maliyetleri düşürmek adına önemli bir çalışma yapıldı.

Eski pazar yerinin yıkım çalışmasında ortaya çıkan hurda demirlerin geri dönüşümüyle yapılan çiçek serası ile yıllık 240 bin lira olan maliyet 60 bin liraya düşürülmüş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Tolga Tosun, çim üretimine de başladıklarını belirterek, 400 bin mevsimlik çiçek üretim kentin çeşitli yerlerine dikeceklerini bildirdi.