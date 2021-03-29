Bandırma Belediyesi'nden "Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek" projesine destek - Son Dakika

Bandırma Belediyesi'nden "Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek" projesine destek

29.03.2021 22:00
Bandırma Belediyesi'nden

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen teslim töreni bu yıl 4.sü "Sporda Başarı İşbirliği ile Gelecek" olarak değiştirilerek Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonunda yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen teslim töreni bu yıl 4.sü "Sporda Başarı İşbirliği ile Gelecek" olarak değiştirilerek Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonunda yapıldı.

Ocak ayında Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Hüseyin Elüstü'nün imzaladığı protokolle bugün 17 okula malzeme dağıtımı yapıldı. Teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: "Dört senedir gelenek haline gelen bir uygulama bizde bu işin bir paydaşıyız. Organizasyonumuz bu yıl isim değişikliği ile okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Alınan spor malzemelerimizden 17 tane okulumuz yararlanacak ayrıca 5 tane okulumuza da müzik atölyesi oluşturulması için piyano aldık. Toplamda 4000 - 4500 civarında öğrencimiz bu malzemelerden faydalanacak. Her zaman Kaymakamlığımızın ve diğer müdürlüklerimizin yanındayız Bandırmamızı bir bütün olarak görüyor ve birlikte hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz, çocuklarımız hepsi bizim evlatlarımız. İnşallah burada olduğumuz sürece bu işbirliğini devam ettireceğimize inanıyorum" dedi.

Zor bir pandemi döneminden geçildiğini belirterek sözlerine başlayan Kaymakam Günhan Yazar: "Törenimizi pandemi şartlarından dolayı az bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Önemli bir proje için buradayız ilçemizde spor yapamayan genç, çocuk ve öğrenci kalmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin büyük desteği ile gerçekleştirdiğimiz projede ben şahsım adına Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi'nden Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek projesine destek
Bandırma Belediyesi'nden Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek projesine destek
Bandırma Belediyesi'nden Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek projesine destek
Bandırma Belediyesi'nden Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek projesine destek

Balıkesir, Ali Acar, Hisarcık, Bandırma, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırma Belediyesi'nden 'Sporda Başarı İşbirliği ile gelecek' projesine destek - Son Dakika Spor


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