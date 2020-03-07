Bandırma Belediyesi personeline acil durum ve afet eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma Belediyesi personeline acil durum ve afet eğitimi verildi - Son Dakika

Bandırma Belediyesi personeline acil durum ve afet eğitimi verildi

18 dakika önce

Bandırma Belediyesi personeline acil durumlarda ve afetlerde yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.

Bandırma Belediyesi personeline acil durum ve afet eğitimi verildi, System.String[]

Bandırma Belediyesi personeline acil durumlarda ve afetlerde yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği tarafından verilen eğitimlerde belediye personelinde sivil savunma bilincini artırmak ve olası bir deprem ve yangın anında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Bandırma İtfaiyesi Grup Amiri Mustafa Demir tarafından yangın veya afet durumunda ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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