Bandırma Belediyesi personeline acil durum ve afet eğitimi verildi - Son Dakika

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Bandırma Belediyesi personeline acil durum ve afet eğitimi verildi
18 dakika önce
Bandırma Belediyesi personeline acil durumlarda ve afetlerde yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:00 Kaynak: AA
Bandırma Belediyesi personeline acil durumlarda ve afetlerde yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği tarafından verilen eğitimlerde belediye personelinde sivil savunma bilincini artırmak ve olası bir deprem ve yangın anında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.
Bandırma İtfaiyesi Grup Amiri Mustafa Demir tarafından yangın veya afet durumunda ilk adımda yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi.
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