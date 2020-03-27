Bandırma Belediyesi sokak aralarında kurulan üç semt pazarını kapattı - Son Dakika

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Bandırma Belediyesi sokak aralarında kurulan üç semt pazarını kapattı
6 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mahalle aralarına kurulan pazar yerlerinin yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmaması yönünde karar alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mahalle aralarına kurulan pazar yerlerinin yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulmaması yönünde karar alındı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak aralarına kurulan pazartesi, perşembe ve cuma pazarının kaldırılmasına karar verildi.
Açıklamada, bu pazar yerindeki esnaflar, İhsaniye Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çalışabileceği belirtildi.
En geç 19.00'a kadar hizmet verilecek olan pazar yerlerinde, ambalajsız satılan ürünlerin vatandaşlara temas edilmeden hijyen koşullarına dikkat edilerek sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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