Bandırma Belediyesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı - Son Dakika

Bandırma Belediyesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı

21.10.2020 13:25
Bandırma Belediyesi

Bandırma Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

Bandırma Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

KalDer'den yapılan açıklamaya göre Bandırma Belediyesi, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı.

Belediyenin idareci ve çalışanları ile KalDer Bursa Şubesi yöneticilerinin katılımıyla "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi" imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, Ulusal Kalite Hareketi ile toplam kalite yönetimi ve mükemmellik anlayışının ülke genelinde yaygınlaşmasını amaçladıklarını aktardı.

Ülkelerinde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma hedefleriyle kurumlarına mükemmellik yolculuğunda eşlik ettiklerini belirten Direkçi, "Kamuda örnek bir kurum olma yönünde ilerleyen Bandırma Belediyesini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme için çalışanlarla el birliği içerisinde olduklarını aktardı.

Belediye çalışanları, törende sanal olarak hazırlanan tabloya imza atarak EFQM Mükemmellik Modeli çalışmaları kapsamında Ulusal Kalite Hareketi'ne katılma kararlılıklarını somutlaştırdı.

Törende, KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur, Denetleme Kurulu Üyesi Esin Berker ve EFQM Yöneticisi Ebru Yalçın Gürük hazır bulundu.

Bandırma Belediyesi, Kalite Derneği, Bandırma, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma Belediyesi 'Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadının hayatı karardı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi         
13:14
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi         
12:25
Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı         
11:53
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma Belediyesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei