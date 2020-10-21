Bandırma Belediyesi "Ulusal Kalite Hareketi"ne katıldı - Son Dakika

Bandırma Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

KalDer'den yapılan açıklamaya göre Bandırma Belediyesi, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı.

Belediyenin idareci ve çalışanları ile KalDer Bursa Şubesi yöneticilerinin katılımıyla "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi" imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, Ulusal Kalite Hareketi ile toplam kalite yönetimi ve mükemmellik anlayışının ülke genelinde yaygınlaşmasını amaçladıklarını aktardı.

Ülkelerinde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olma hedefleriyle kurumlarına mükemmellik yolculuğunda eşlik ettiklerini belirten Direkçi, "Kamuda örnek bir kurum olma yönünde ilerleyen Bandırma Belediyesini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme için çalışanlarla el birliği içerisinde olduklarını aktardı.

Belediye çalışanları, törende sanal olarak hazırlanan tabloya imza atarak EFQM Mükemmellik Modeli çalışmaları kapsamında Ulusal Kalite Hareketi'ne katılma kararlılıklarını somutlaştırdı.

Törende, KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur, Denetleme Kurulu Üyesi Esin Berker ve EFQM Yöneticisi Ebru Yalçın Gürük hazır bulundu.