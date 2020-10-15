Bandırma Belediyesi ürün karşılığında kiralama ile ihtiyaç sahiplerini sevindirecek - Son Dakika

Bandırma Belediyesi ürün karşılığında kiralama ile ihtiyaç sahiplerini sevindirecek

15.10.2020 15:17
Bandırma Belediyesi ürün karşılığında kiralama ile ihtiyaç sahiplerini sevindirecek, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ile Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği arasında "Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi" protokolü imzalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ile Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği arasında "Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi" protokolü imzalandı.

İlçeye bağlı kırsal Doğa Mahallesi'nde, Bandırma Belediyesine ait toplam 662 dönüm 21 tarla, Kaymakamlık onayıyla derneğe tahsis edildi.

Bandırma Belediyesi ilk yıl ürün karşılığında kiralama yapacak. Yıl sonunda dernek, belediyeye 12 ton nohut, 6 ton fasulye verecek.

Proje başarılı olursa başka mahallelere yayılarak ürün çeşitliliği de çoğaltılarak devam edecek.

İmza töreninde konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Doğa Mahallemizde Büyükşehir Yasası ile beraber bütün kırsal mahallelerden belediyemize gelen ciddi şekilde tarım arazileri mevcut. Belediye olarak tarım yapamadığımızdan dolayı bu tarlalar icar usulü almak isteyenlere veriliyordu. Bu dönemki ihaleleri Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği ile yapmak istedik. Burada aynı noktada 3 temel prensip ortaya çıkıyor. Birincisi, derneklerimiz ve kooperatiflerimizin desteklenmesi güçlenmesi; ikincisi Bandırma Belediyesinden derneğe tahsis edilen arazide yine o bölgenin çiftçilerinin çalışarak hem kendilerine ekmek kapısı yaratmaları hem derneğin ayakta kalması; üçüncü olarak da belediyenin daha önceden kiralayıp tahsil edemediği ürünlerin paralarını ortakçılık yöntemiyle buradan çıkacak ürünlerden alarak bunların paketlenmesi ve ihtiyaç sahipleri vatandaşlara verilmesi. Kaymakamlığın izni ile yapılan bu projede çiftçimiz kendi arazisini ekecek, üretecek, hem kendisine kazandıracak hem de aynı şekilde ihtiyaç sahibi birçok insana da belediye eli ile ürünlerini vermiş olacak."

Daha sonra protokol, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Dernek Başkanı Mustafa Pınar tarafından imzalandı.

Bandırma Belediyesi, Tolga Tosun, Balıkesir, Bandırma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırma Belediyesi ürün karşılığında kiralama ile ihtiyaç sahiplerini sevindirecek - Son Dakika Ekonomi

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