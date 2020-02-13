Bandırma Belediyesi ve BANÜ arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Bandırma Belediyesi ve BANÜ arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Bandırma Belediyesi ve BANÜ arasında iş birliği protokolü

14 dakika önce

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) arasında danışmanlık, bilimsel araştırma, kurum içi eğitim, sertifika programları, ulusal ve uluslararası projeleri konularını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Bandırma Belediyesi ve BANÜ arasında iş birliği protokolü, System.String[]

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) arasında danışmanlık, bilimsel araştırma, kurum içi eğitim, sertifika programları, ulusal ve uluslararası projeleri konularını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

İş birliği protokolü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde, düzenlenen törenle Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından imzalandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediye olarak kentteki tüm kurum ve kuruluşlarla ortak akıl ve uyum içinde olduklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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