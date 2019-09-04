Bandırma Belediyesinden öğrencilere giysi yardımı

Bandırma Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde ailesi ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine giyis yardımında bulunuluyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Kurtuluş Caddesi'ndeki hizmet ofisinde devam eden çalışmalar kapsamında öncelikle kıyafet talebinde bulunan ailelere müdürlük personelince yapılan araştırmaların ardından talep fişi veriliyor. Aileler, ilgili mağazalardan fişler karşılığında çocuklarının okul kıyafetlerini temin ediyor.

Kayıt işlemlerini yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, bu hizmetten 450 öğrencinin yararlandığını bildirdi.