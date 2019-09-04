Son Dakika Haberleri: Bandırma Belediyesinden öğrencilere giysi yardımı
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Bandırma Belediyesinden öğrencilere giysi yardımı

2 saat önce

Bandırma Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde ailesi ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine giyis yardımında bulunuluyor.

Bandırma Belediyesinden öğrencilere giysi yardımı, System.String[]

Bandırma Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde ailesi ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine giyis yardımında bulunuluyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Kurtuluş Caddesi'ndeki hizmet ofisinde devam eden çalışmalar kapsamında öncelikle kıyafet talebinde bulunan ailelere müdürlük personelince yapılan araştırmaların ardından talep fişi veriliyor. Aileler, ilgili mağazalardan fişler karşılığında çocuklarının okul kıyafetlerini temin ediyor.

Kayıt işlemlerini yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, bu hizmetten 450 öğrencinin yararlandığını bildirdi.

Bandırma Belediyesi, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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