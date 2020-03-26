Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi yüz koruyucu maske üretecek - Son Dakika

Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) doktorlar ve sağlık çalışanları için 3D yazıcılarda yüz koruyucu siper maske üretimine başlayacak.

Üretilen maskeler yoğun bakım ve karantinada görevli doktor ve sağlık çalışanları tarafından kullanılacak.

Günde ortalama 12 adet üretilebilen koruyucu siper maskeler ilk etapta Bandırma Devlet Hastanesinde değerlendirilecek.

Ürettikleri maske prototiplerinin birkaç değişiklikle Bandırma Devlet Hastanesi tarafından kabul gördüğünü belirten BİLSEM Müdürü Levent Obuz, yaptığı açıklamada, "Çok kısa bir süre içerisinde seri üretime başlayacağız." dedi.

BİLSEM'e maske üretimi için 3D yazıcı konusunda destek veren Enerji-Sa Fen Lisesi Müdürü Ali İhsan Tekin de "İnşallah bu zor günleri ülke olarak hep birlikte aşacağız. 3D yazıcı makineyi okulumuza kazandıran Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve Enerji-Sa Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Yazıcımız şimdi sağlık çalışanlarımıza destek amacıyla maske yapımı için kullanılacak." diye konuştu.