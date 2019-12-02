Son Dakika Haberleri: Bandırma BK Avrupa'daki 200. maçına çıkıyor
Son Dakika Spor Bandırma BK Avrupa'daki 200. maçına çıkıyor - Son Dakika Spor

Bandırma BK Avrupa'daki 200. maçına çıkıyor

6 saat önce

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Bandırma BK, 3 Aralık Salı günü saat 22.30'da Palais des Sports de Pau'da Fransız temsilcisi EB Pau Lacq Orthez'e konuk olacak.

Bandırma BK Avrupa'daki 200. maçına çıkıyor, System.String[]

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Bandırma BK, 3 Aralık Salı günü saat 22.30'da Palais des Sports de Pau'da Fransız temsilcisi EB Pau Lacq Orthez'e konuk olacak.


Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. Hafta karşılaşmasında 3 Aralık Salı günü saat 22.30'da Fransız temsilcisi EB Pau Lacq Orthez'e konuk olacak. Mücadeleyi İtalyan Hakem Saverio Lanzarini, Sırp Hakem Vladimir Jevtovic ve Çek Hakem Petr Hrusa üçlüsü yönetecek.


Yeşil-Beyazlılar Avrupa'da bugüne kadar çıkmış olduğu 199 karşılaşmada 112 galibiyet, 86 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu oynayan ve geçtiğimiz ay açıklanan istatistiklerde ligin en başarılı üçüncü takımı olan Bandırma ekibi, geçtiğimiz yıl da aynı kupada son 16 Turu'nda oynama başarısı göstermişti.


Bandırma BK geçtiğimiz hafta Bandırma'da konuk ettiği Anwil Wloclawek'e 86-87 mağlup olurken, EB Pau Lacq Orthez de deplasmanda konuk olduğu Telenet Giants Antwerp'e 74-69 mağlup olmuştu. Bandırma BK, deplasmanda konuk olacağı EB Pau Lacq Orthez karşılaşmasından galibiyet ile ayrılmanın planlarını yapıyor. - BALIKESİR

Bandırma, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı İstanbul Barajlarında alarm Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma BK Avrupa'daki 200. maçına çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]