Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi

Meteoroloji tarafından yapılan sarı kodlu uyarıda bugün Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

DOLU NEDENİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Uyarının ardından bugün kentte etkili olan yağış, hayatı felç etti. Bandırma-Bursa Karayolu'nda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı sebebiyle beyazladığı görüldü.