Edinilen bilgiye göre, 10 PR 068 plakalı kamyonet sürücüsü Ümit A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Araçta sıkışan sürücü Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücüyü olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma Bursa Yolunda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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