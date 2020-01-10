Bandırma'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması - Son Dakika

Bandırma'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

6 saat önce

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

Bandırma'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması, System.String[]

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu.

Tosun, bir otelde düzenlenen programda ilçedeki gazetecilerin gününü kutladı.

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Tosun, gazetecilerin kamunun aydınlatılması ve gerçeklerin yansıtılması görevini üstlendiğini kaydetti.

Tosun, "Sizlerden isteğim eşit ve adaletli olmanız. Eleştiriye açık bir yapıya sahibim. Sizlerin yaptığı eleştirilerden yararlanıyorum. Belediye olarak basınını her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Tolga Tosun, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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