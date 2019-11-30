Son Dakika Haberleri: Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı - Son Dakika

Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.


Balıkesir'de 10 numara motor yağı ile karıştırılmış ve piyasaya sürülmeye hazır 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 araçta, kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.


Elde edilen bilgiler üzerine araçlara operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda varillerin içerisinde 10 numara motor yağı ile karıştırılmış kaçak akaryakıt ele geçirdi.


Araçta bulunan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
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