Bandırma'da 10 yıl önce cinayete kurban giden gazeteci Hayırsevener anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma'da 10 yıl önce cinayete kurban giden gazeteci Hayırsevener anıldı - Son Dakika

Bandırma'da 10 yıl önce cinayete kurban giden gazeteci Hayırsevener anıldı

6 saat önce

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Bandırma ilçesinde görev yaptığı gazete binasına gittiği sırada öldürülen Cihan Hayırsevener'in vefatının 10. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Bandırma'da 10 yıl önce cinayete kurban giden gazeteci Hayırsevener anıldı, System.String[]

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Bandırma ilçesinde görev yaptığı gazete binasına gittiği sırada öldürülen Cihan Hayırsevener'in vefatının 10. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Cemiyet binası önünde düzenlenen etkinlikte mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.


Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde, "öldürülen gazeteciler" anısına oluşturulan odada bir araya gelen gazeteciler, Hayırsevener'i bir kez daha rahmet ve özlemle andı.


Etkinlikte konuşan Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, Anadolu'da gazetecilik yapmanın zor olduğunu söyledi.

Türk basının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Örgütlü mücadele edilmesi yararlı olacaktır." dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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