Bandırma'da 145 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 145 bin aşı yapıldığı bildirildi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bugüne kadar 90 bin kişinin birinci doz, 45 bin kişinin ikinci doz ve 10 bin kişinin üçüncü doz aşısının yapıldığını söyledi.

Aşı uygulamasının hastanelerde, sağlık müdürlüğünde, aile hekimliklerinde, zaman zaman kurulan özel yerlerde, alışveriş merkezinde, köylerde sürdürüldüğünü aktaran Yazar, "İlk doz aşılamada yüzde 70,36 gibi önemli bir orana ulaştık. Biraz daha bu rakamın artmasını istiyoruz. Sinovac aşısı yaptıranların 50 yaş üstüne üçüncü doz aşıların yapılmasına başlandı. Dolayısıyla randevusu açılan bütün vatandaşlarımızın üçüncü doz aşılarını olmalarını özellikle rica ediyoruz." diye konuştu.

Yazar, aşılamada alınan mesafeye rağmen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.