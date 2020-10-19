Bandırma'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Paşakonak Mahallesi'ndeki Bandırma Belediyesine ait kafede yapılan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, hem merkezde hem de kırsalda çok güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Muhtarlara seslenen Belediye Başkanı Tosun, "Sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Sizler bizi ne kadar yönlendirirseniz, biz de o kadar çok çalışırız." dedi.

Toplantıya, Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, Belediye Meclisi üyeleri ve 54 muhtar katıldı.