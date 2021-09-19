Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Program, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Türk Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengör tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Necip Şengör, gazilere hitaben, "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcisiniz. Sizler şehitlerimizle Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız. Bayrağımız, vatanımızın üzerinde özgürce dalgalanıyorsa sizin emsalsiz fedakarlığınız sayesindedir. Gururla taşıdığınız gazi unvanı, Ata'mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır." diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Arif Can ve iki öğrencinin şiirler okumasının ardından Bandırma Kaymakamı Aksakal ve beraberindekiler, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.