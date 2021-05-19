Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika

Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı

19.05.2021 12:24
Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde milli mücadelenin 102.yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde milli mücadelenin 102.yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı kutlandı.

Türk ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi olan Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor bayramı Gençlik Hizmetleri ilçe Spor Spor Müdürü Hüseyin Elüstü günün anlam ve önemine binaen Cumhuriyet Meydanında ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okundu.

Günün anlam önemini belirten konuşmasını gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri ilçe Spor müdürü Hüseyin Elüstü " Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmıştır. Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk Milleti, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletin kalbidir. 19 Mayıs 1919da Samsun'da yakılan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede tüm yurda yayılmıştır. Temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan "milli egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşmektedir.

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur.

Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sizler yöneteceksiniz. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız.

Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamamız gerekir.

Ay yıldızlı bayrağımızın altında hepimizin bir ve bütün olarak yaşamasına imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyetidir. Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan devletimizin sonsuza kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Gençlerimizin, Bayramı kutlu olsun" dedi

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanındaki tören sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde olaysız dağıldı. - BALIKESİR

Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı
Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı
Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı
Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı
Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı
Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Bandırma, 19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma'da 19 Mayıs kutlandı - Son Dakika


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