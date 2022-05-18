Bandırma'da 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Bandırma'da 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu

18.05.2022 16:36
Bandırma'da 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belirlenen alana Bandırma Kent Konseyi ve TEMA Vakfı Bandırma Temsilciliği öncülüğünde 300 çam fidanı dikildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belirlenen alana Bandırma Kent Konseyi ve TEMA Vakfı Bandırma Temsilciliği öncülüğünde 300 çam fidanı dikildi.

Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Bandırma Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünce Levent Mahallesi'nde tespit edilen alandaki ağaçlandırma etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri, TEMA gönüllüleri, anaokulları, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle 4 bin metrekare alanda fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Polat, "Bandırma'da yeşil alanları çoğaltmak için her türlü projenin yanında Bandırma Kent Konseyi olarak bulunacağız. Bandırma'da yeşil alanları çoğaltmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

TEMA Vakfı Bandırma Sorumlusu Burak Uğur da buldukları her boş alanı ağaçlandırmak istediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi, Serdar Polat, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da 300 çam fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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