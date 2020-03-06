Bandırma'da 7 işitme engelli, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrendi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 işitme engelli, İlçe Müftülüğünün açtığı kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Müftülük tarafından engelli vatandaşlar için açılan kursta eğitimini tamamlayanlar için "Kur'an'a Geçiş" töreni düzenlendi.

Bandırma Müftülüğünde yapılan törende konuşan İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, hiçbir şeyin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye engel olmadığını belirtti.

Bandırma İşitme Engelliler Kültür Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Duygu Ay da arkadaşlarının kısa sürede Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.