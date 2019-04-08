Bandırma'da "7. Kariyer Günleri" Başladı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM) ile Bandırma Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle düzenlenen "7. Kariyer Günleri", başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM) ile Bandırma Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle düzenlenen "7. Kariyer Günleri", başladı.



Rektörlük konferans salonunda düzenlenen açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, öğrenciler için iyi bir fırsat olacağına inandıkları beş günlük bir kariyer günleri programı düzenlediklerini söyledi.



Özdemir, programın, üniversite olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri çok önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.



Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ise, "Ben başta sorumluluk bölgemdekiler olmak üzere tüm başarılı iş insanlarının hayat hikayelerini ve kitaplarını okuyorum. Sizlere de bunu özellikle tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Açılış programı sonrası "7. Kariyer Günleri"nin sabahki oturumu panel ile devam etti. Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur'un yaptığı panele, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu konuşmacı olarak katıldı.



Etkinlik, 12 Nisan'da sona erecek.

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