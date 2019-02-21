Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "8. Tarım Paneli"

Bandırma'da "8. Tarım Paneli"

2 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "8. Tarım Paneli" düzenledi.

Bandırma'da
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "8. Tarım Paneli" düzenledi.

Bandırma Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, iklim değişikliğinin sonucu olarak her geçen yıl suya talep artarken, su kaynaklarının azalmasının tarımda sürdürülebilirliği önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Sulamada verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak tarımsal üretim ve arz güvencesini destekleyen politikalarla, bitkisel ve hayvansal ürünlerin güvenilir gıdaya dönüşmesinin hedeflendiğini ifade eden Tunçbilek, "Ülke olarak, kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz anlayışıyla, ülke ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayacak güvenilir gıdayı üretmemiz, topraklarımızı suyla, çiftçimizi bilgiyle buluşturmamız gerekmektedir." dedi.

Tunçbilek, tarımda sektörel sorunların çözülmesi, kırsalda yaşam standardının yükseltilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi ve sonuçlarının sektöre aktarılması için yapılan ulusal düzeydeki çalışmalara Bandırma Ticaret Borsası olarak imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde aralıksız destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, "Yoğun yağışlı dönemlerde tarım arazileri ve mahsulleri koruma yöntemleri", Bandırma Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Buket Can "İyi tarım uygulamaları", Balıkesir Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanı Gülşah Gürbüzoğlu da kurumun desteklemeleri hakkında bilgi verdi.

Panelin ardından konuşmacılara plaket takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:37 Kaynak: AA

Balıkesir, Bandırma, Ekonomi
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