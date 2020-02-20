Bandırma'da

Bandırma Ticaret Borsası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi ve Bandırma Rotary Kulübü iş birliğiyle "9. Tarım Paneli" gerçekleştirildi.

Bandırma Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki panelin açılışında konuşan Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamı ve hızla değişen pazar şartlarının etkisiyle tarım sektörünün öneminin giderek artığını söyledi.

Türkiye'nin, içinde bulunduğu jeopolitik konumu, üç tarafının denizlerle çevrili olması, sahip olduğu akarsular ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle gerek bitkisel, gerek hayvansal ve gerekse su ürünleri bakımından ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Sezgin, "Tarım ve gıda, günümüzün değil geleceğimizin meselesidir. Dünyada küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissettirdiği, su kaynakları rezervlerinin azaldığı, tarım topraklarının etkin kullanılamadığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde önceliğimizin tarım olduğunu, gelecek nesillerimizin de yaşamak için gıdaya ihtiyacı duyduğunu asla unutmamalıyız." dedi.

Bitkisel üretimden, hayvancılığa, toprakların korunmasından sulamaya, güvenilir gıdadan kırsal kalkınmaya, su ürünlerinden kurumsallaşmaya kadar her alanda borsa olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Sezgin, şunları kaydetti:

"Toprağımızı koruyup suyla buluşturmanın yanında çiftçimizi de bilgiyle buluşturmalıyız. Üretimi artırırken tüketicilere de sağlıklı ve kaliteli gıda sunulmasına destek vermeliyiz. Yerli ve yeterli üretimi güçlendirirken, Ar-Ge ile yeni bilgi ve teknolojileri de üretime kazandırmalıyız. Hayvancılığımıza önem verirken, sürdürülebilir üretim için gerekli planlamaları yapmalıyız. Üreticimizin gelirini ve tarımsal hasılamızı artırırken, tarımsal ihracatımıza da yeni pazarlar bulmalıyız. Son yıllarda sürdürdüğümüz tüm projelerimizin özeline bakıldığında, nitelikli üretim, şeffaf ve rekabetçi pazar ortamları, üyelerimizin global pazarda etkin rol alması ve hep birlikte kazanmaya yönelik adımlar olduğunu göreceksiniz."

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, Bandırma Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Hülya Işık ile Veteriner Hekim Özgür Ozan Demirci, MAY Tohum'dan Ziraat Mühendisi ve Bandırma Rotary Kulübü Üyesi Burak Uğur, toprak analizi, kaba yem üretimi, süt ve hijyeni konularında bilgiler aktardı.

Çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların katıldığı panel, plaket töreniyle sona erdi.