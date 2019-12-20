Bandırma'da "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bandırma'da 'Alışveriş Tanıtım Günleri' başladı - Son Dakika Ekonomi

Bandırma'da "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı

6 saat önce

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı.

Bandırma'da

Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı.

Bandırma Kapalı Çarşısında başlayan etkinliğin açılışına, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu, belediye meclis üyeleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri, kadın girişimciler ve vatandaşlar katıldı.

Üç gün boyunca açık kalacak olan tanırım günleri etkinliğinde, çeşitli hediyelik eşyalar, ev dekorasyon ürünleri, tekstil, takı ve kozmetik ürünleri, el işi örgü, nakış ve oya işleri, butik pasta ve kurabiyeler gibi çeşitli gıda ürünleri Bandırmalıların beğenisine sunulacak.

Organizasyondan elde edilen gelirler ise sosyal sorumluluk projelerinde ve kadın girişimcilere destek amaçlı kullanılması planlanıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, açılışta yaptığı konuşmada bu tür bir organizasyonun piyasa canlılığını sağlamak ve ekonomik gelişime lokal çözümler üretmek adına önemli organizasyon olduğunu söyledi.

Tolga Tosun, Bandırma, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
Genç kız, 2 yıl boyunca yaptığı sakarlıkları tek videoda derledi Uçakta olay çıkaran kadının avukatı cezaevinden hastaneye sevkedildi Tescilli güzel Azra Akın, 40 mahkum çocuğunu 1 günlüğüne dışarı çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:30 Altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi
17:28 İngiltere Merkez Bankası'nın yeni başkanı Andrew Bailey - Son Dakika Ekonomi
17:28 Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi
17:22 Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'de STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi
17:20 Maserati tarihinde 105 yılı geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi
17:20 Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan - Son Dakika Ekonomi
16:54 Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:31:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma'da "Alışveriş Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]