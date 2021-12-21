Bandırma'da araçlar denetlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde trafik denetimi yapıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince Cumhuriyet Caddesi üzerinde araçlara yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık iki saat süren denetimde 45 araç denetlenirken bazı evrak eksikliği, araç trafik sigortası olmayan ve yakalaması bulunan 10 araç trafikten men edildi. Yapılan denetim sonucunda 15 araca ise 6 bin 500 TL para cezası kesildi. İlçe Trafik Denetleme Amirliğince bu tür denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi. - BALIKESİR