Bandırma'da "Atletizmi Geliştirme Projesi" yarışları yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında 14, 16 ve 18 Yaş Altı Kros İl Karmaları Bölge Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak General Balcı Çamlığı Spor Alanı'nda düzenlenen yarışlara 10 ilden 250 sporcu katıldı.

Müsabakalarda 18 Yaş Altı Kadınlar 3 kilometre kategorisinde Sıla Ata (Kütahya) birinci, Pınar Karakoç (Afyonkarahisar) ikinci, Büşra Güney (Kütahya) üçüncü oldu.

18 Yaş Altı Kadınlar kategorisinde Kütahya, Muğla ve Afyonkarahisar takımları dereceye girdi.

18 Yaş Altı Erkekler 4 kilometrede ise Aydın'dan Cuma Özcan birinci, Aydın'dan Özcan Doğan ikinci, İzmir'den Keremcan Çelik üçüncü sırada yer aldı.

18 Yaş Altı Erkekler kategorisinde Aydın birinci, Kütahya ikinci, İzmir üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcu ve takımlara İl Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mahir Mavi tarafından kupaları verildi.