Bandırma'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi
4 saat önce
Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, çeşitli yarışmalarda birinci olan ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi.
Bandırma
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:00 Kaynak: AA
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, çeşitli yarışmalarda birinci olan ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi.
Aslan, Balıkesir
genelinde düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdülkadir Altuntaş
ile Bandırma Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamber Efendimize Mektup" yarışmasında birinci olan aynı okulun öğrencisi Esmanur Aydın
'ı makamında ağırladı.
Öğrencileri tebrik eden Aslan, onlara ödül verdi.
Aslan, öğrencilerin bundan sonraki süreçte de bu güzel başarılarına yenilerini eklemelerini ümit ettiğini söyledi.
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