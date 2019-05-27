Son Dakika Haberleri: Bandırma'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Bandırma'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

4 saat önce

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, çeşitli yarışmalarda birinci olan ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi.

Bandırma'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]
Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, çeşitli yarışmalarda birinci olan ortaokul öğrencilerini ödüllendirdi.
Aslan, Balıkesir genelinde düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan 15 Temmuz Şehit Ramazan Konuş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdülkadir Altuntaş ile Bandırma Müftülüğü tarafından düzenlenen "Peygamber Efendimize Mektup" yarışmasında birinci olan aynı okulun öğrencisi Esmanur Aydın'ı makamında ağırladı.
Öğrencileri tebrik eden Aslan, onlara ödül verdi.
Aslan, öğrencilerin bundan sonraki süreçte de bu güzel başarılarına yenilerini eklemelerini ümit ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:00 Kaynak: AA
Aydın, Bandırma, Kültür Sanat
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