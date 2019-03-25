Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Basketbol Gelişim Kampı Kuruluyor

Bandırma'da Basketbol Gelişim Kampı Kuruluyor

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TBF Tahincioğlu Basketbol Ligi temsilcisi Banvitspor, Basketbol Yaz Gelişim Kampı'nı hayata geçiriyor.

Bandırma'da Basketbol Gelişim Kampı Kuruluyor, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TBF Tahincioğlu Basketbol Ligi temsilcisi Banvitspor, Basketbol Yaz Gelişim Kampı'nı hayata geçiriyor.

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Banvit Basketbol Kulübü ile Banvit Basketbol Akademi; yepyeni bir projeye daha imza atarak "Basketbol Yaz Gelişim Kampı" düzenliyor. 16 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında dört farklı zaman diliminde bir hafta sürecek olan ve Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda düzenlenecek gelişim kampı, sporculara basketbol ve bireysel gelişim kampını bir arada bulabileceği farklı bir deneyim sunuyor.

Banvit Basketbol Kulübü bünyesinde bulunan ve aynı zamanda altyapı Milli Takımları'nda da görev yapan değerli antrenörler eşliğinde, 6 gece 7 günlük basketbol eğitimi kamp programı kısa sürede birçok kazanım sağlayacak bir kamp fırsatı oluşturuyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Basketbol Yaz Gelişim Kampı'nda katılıcımlar kamp süresince Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nun ve üst düzey teknolojili fizyoterapi ve sağlık odalarının tüm imkanlarından faydalanmanın yanı sıra Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nın doğal güzellikleri içinde bol oksijen eşliğinde fiziksel güçlendirme antrenmanı yapma fırsatı bulacaklar.

Banvit Basketbol Kulübü'nün ve Milli Takımlarda da görev yapan antrenörlerin hazırlayacağı program ile çalışacak sporcular kamp süresince en az 20 saat basketbol antrenmanı, 5 saat kuvvet antrenmanı, 5 saat atletizm antrenmanı, 5 saat şut antrenmanı, 3 seans bireysel pilates ve reformer, Aqua jogging, Dağ yürüyüşü, Kum zeminde kuvvetlendirme çalışmaları yapacaklar.

Bireysel ve fiziksel gelişim odaklı olan kampta sporcular Bandırma Kara Ali Acar Tesislerinde konaklayacak, alanında uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan günlük öğünlerini Kulüp yemekhanesinde yiyecekler. 7 günlük bu kampta katılıcımlar sporcu hayatının her yönünü tecrübe edip önlerindeki sezona daha iyi hazırlanmış olacaklar. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Spor
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